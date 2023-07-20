شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تنجح فى حفر أول بئر بالعالم لحقن واحتجاز ثانى أكسيد الكربون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإمارات، اليوم الخميس، عن اكتمال حفر أول بئر في العالم لحقن واحتجاز ثاني أكسيد الكربون في طبقة المياه المالحة الجوفية الكربونية.

وحسب موقع العين الإخبارى، قالت شركة أدنوك الإماراتية على حسابها بموقع التغريدات القصيرة تويتر، إن مشروعها الرائد عالميا لتخزين ثاني أكسيد الكربون يحقق إنجازا جديدا.

وأضافت الشركة: لقد أكملنا حفر البئر، ونستعد للتشغيل، حيث سيتم التقاط ثاني أكسيد الكربون من عملياتنا في الإمارات، وتخزينه بشكل آمن ودائم في أعماق الأرض".