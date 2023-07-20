شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يطلع على الموقف التنفيذى والتشغيلى لعدد من مشروعات وزارة النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي والتشغيلي لعدد من مشروعات وزارة النقل، خاصةً ما يتعلق بمنظومة القطار الكهربائي السريع على مستوى الجمهورية، التي تمثل إضافة نوعية لمنظومة وسائل النقل في مصر، سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة، كما ستعزز من استراتيجية الدولة لإقامة أنظمة نقل مستدامة ومتطورة، وصولاً إلى المساعدة على تحفيز النمو الاقتصادي في مصر، وتحويلها لمركز إقليمي لوسائل النقل والمواصلات الحديثة والصديقة للبيئة.

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