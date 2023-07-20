شكرا لقرائتكم خبر عن غلق نادى خاص بالإسكندرية حتى نهاية التحقيق فى اختناق 47 شخصا بحمام السباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى نيابة سيدى جابر، تحت إشراف المحامى العام الاول لنيابات استئناف، تحقيقات موسعة فى واقعة تسريب مادة الكلور داخل حمام سباحة بأحد الأندية الخاصة فى منطقة سبورتنج ما أسفر عن إصابة 47 شخصا باختناق داخل حمام سباحة خاص.

وأمرت النيابة العامة بغلق النادى، وتعين الحراسة اللازمة عليه، واستدعاء المسؤولين والقائمين على حمام السباحة، وسؤال المصابين، وطلب التقارير الطبية من المستشفى الاميرى الجامعى للوقوف على طبيعة الإصابات، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة سيدى جابر، ببلاغ يفيد بوجود حالات اختناق بين عدد من الأطفال داخل أحد الأندية الخاصة بمنطقة سبورتنج فى نطاق دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط القسم إلى موقع البلاغ رفقة سيارات الإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص، تعرّض عدد من الأطفال لحالة اختناق نتيجة استنشاق "الكلور" أثناء تواجدهم داخل حمام السباحة، تم إسعاف بعضهم على الفور، وتم نقل بعضهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية اللازمة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.