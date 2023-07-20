شكرا لقرائتكم خبر عن لمربيين الدواجن.. تعرف كيف تتفادى تأثيرات موجات الحر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عفيفي سيف، مدير المعمل المرجعي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني بجمصة التابع لمعهد بحوث الصحة الحيوانية، إن نظام تربية الدواجن في مصر يعتمد على الأماكن المفتوحة، وهي ما تكون أكثر عرضة للتأثر بالارتفاع الكبير فى درجات الحرارة، الذى تشهده مصر خلال الفترة الأخيرة وذلك بعكس المزارع المغلقة التي لا تتأثر بتغيرات الجو الخارجية، بينما العنبر المغلق يعتبر بمثابة عنابر مكيفة، حيث يحتوى على نظام تحكم للحرارة والرطوبة ومزود بشفاطات ومراوح بالإضافة لخلايا تبريد على طول الجدران بديلة عن الشبابيك فى النظم الأخرى.

وأضاف سيف، فى تصريحات لليوم السابع: مع التغييرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة التى نشهدها يجب ان نضع في الاعتبار عددا من النصائح الواجب اتخاذها لحماية قطعان الدواجن من تأثيرات الإجهاد الحرارى، ومنها:

1- ضرورة رفع الأعلاف من أمام الدواجن طوال فترة النهار من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً.

2- ضرورة رش جدران وأسطح عنابر الدواجن من الخارج فى الصباح والحفاظ على تبريد مياه الشرب.

3- الاهتمام بوضع مضادات الإجهاد الحرارى وفيتامين C فى الماء مع الاهتمام بأدوية غسيل الكلى والكبد.

4- نؤكد على أهمية الاهتمام بالتهوية والتبريد داخل العنابر خلال فترات النهار، التى تشهد ارتفاعا كبيرا فى درجات الحرارة مع تقليل سمك أو عمق فرشة العنابر خلال الصيف.

6- ضرورة عدم إجهاد الطيور بالعلاج واللقاحات وتأجيله لفترات من اليوم لا تعاني فيها الدواجن من الإجهاد الحرارى.

7- ومن الأفضل تركيب خلايا تبريد على جانبي العنبر خلال فترات الصيف بما يمنح القطيع القدرة على مواجهة ارتفاع درجات الحرارة.

8- متابعة المربين للطبيب البيطري وضرورة اتباع إرشاداته، والتوقف عن بناء مزارع بشكل عشوائي لتطوير الصناعة وعدم تعرض المربين لخسائر في قطعان الدواجن.

9- ننصح المربي بالاستفادة بمبادرات الدولة و البنك المركزي في القروض التمويلية بفائدة ٥٪؜ لتطوير المزارع القديمة و تحويلها للنظام شبه المغلق و المغلق لكي يسهل عليهم التحكم فى بيئة وظروف التربية داخل العنابر.

10- اهمية ترخيص التشغيل للمزارع والمرتبط بوجود الاشراف البيطري على المزرعة تطبيقا للقرار الوزارى رقم 220 لسنة 2020 مع اهمية وضرورة التواصل الدورى بين المزارع وبين فروع المعمل المرجعي للرقابة البيطرية على الانتاج الداجني لتقديم النصح والارشاد والتشخيص للأمراض وتقديم مقترحات الوقاية والعلاج.