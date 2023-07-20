شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأرز الأبيض بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من الأرز الأبيض بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كذلك كافة السلع الأساسية ومنتجات اللحوم والدواجن

يتم طرح الأرز الأبيض المستورد الهندى بسعر 20 جنيها للكيلو.

طرح كيلو الأرز البلدى بسعر 25 جنيها.

طرح كيلو الأرز على بطاقة التموين بسعر 12.60 جنيه.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى التعاقد على توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة لتوفيرها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، كما نوعت وزارة التموين في مصادر ومناشئ استيراد اللحوم سواء ‏كانت حية أو مجمدة، حيث تم التعاقد مع دول أفريقية، بالإضافة إلى ‏دولة الهند والسودان وجيبوتي وتنزانيا وأوغندا لاستيراد اللحوم لتوفير الكميات المطلوبة لتلبية ‏احتياجات المواطن بأسعار مخفضة بنسب تقل عن أسعارها في الأسواق.