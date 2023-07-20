شكرا لقرائتكم خبر عن "النقل" توقع مذكرة تفاهم مع المنظمة البحرية الدولية لإنشاء مكتب إقليمى بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل في بيان صادر عنها اليوم أنه تم صباح اليوم بمقر المنظمة البحرية الدولية بلندن توقيع مذكرة تفاهم بين جمهورية مصر العربية والمنظمة البحرية الدولية بغرض إنشاء مكتب إقليمي للمنظمة في مصر، يقع المكتب بمقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وقام بالتوقيع كل من اللواء بحري حسين الجزيري، رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية نيابة عن وزير النقل، ورئيس قطاع التعاون التقني بالمنظمة نيابة عن الأمين العام.

وحضر مراسم التوقيع كل من السفير شريف كامل سفير مصر في لندن، واللواء بحري رضا أحمد إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري وكيتاك ليم أمين عام المنظمة.

ويتمثل دور المكتب في التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية لإقامة أنشطة التعاون التقني للدول العربية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما يؤدي لرفع قدرات الموارد البشرية البحرية في الإقليم، وبناء كوادر فعالة قادرة على تطبيق صكوك المنظمة البحرية الدولية.

وكانت مصر قًد تقدمت بطلب إنشاء المكتب منذ عام 2019 وبعد جهود حثيثة وتعاون وثيق وتنسيق فعال بين كافة أجهزة الدولة وأهمها وزارة الخارجية والسفارة المصرية بلندن تمت الموافقة عام 2022 خلال الدورة 72 للجنة التعاون التقنى، واعتمد القرار مجلس المنظمة في دورته 128.

وتعد المنظمة البحرية الدولية وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تم انشاؤها عام 1958م، يقع مقرها الرئيسي في لندن بالمملكة المتحدة، ولديها خمسة مكاتب إقليمية في ساحل العاج وغانا وكينيا والفلبين وترينيداد وتوباغو، وتضم 175دولة عضو بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء منتسبين وأكثر من 145 منظمة مراقبة، والمنظمة البحرية الدولية هي الهيئة العالمية المختصة بوضع المعايير المتعلقة بالسلامة والأمن والأداء البيئي للنقل البحري الدولي.