شكرا لقرائتكم خبر عن حى شرق مدينة نصر يصدر قرارا بترميم 3 عقارات بصقر قريش بعد ظهور شروخ بها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق مدينة نصر، بقيادة اللواء أحمد جودة، وإلهام اسماعيل، سكرتير عام حي شرق مدينه نصر، حملة بناء علي شكوي اتحادات الشاغلين بمناطق الحي يتضرروا فيها من ظهور شروخ بين العقارات، ببلوك 17 مساكن صقر قريش، وتم تشكيل لجنة تضم مسؤولي المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والمدير التنفيذي لجمعية صقر قريش ومدير المشروع، ولجنة استشاريين هندسيين للمعاينة على أرض الواقع للعقارات 4، و5، و6، ببلوك رقم 17 مساكن صقر قريش.

وخلال المعاينة تبين أن هذه الشروخ محل الشكوي لا تشكل خطورة داهمة على ساكني العقار ولا تستوجب إخلائه، وتم صدور قرار بترميم العقار على الفور، وجاري إعداد تقرير السلامة الإنشائية للعقارات الثلاثة وترميم الشروخ الموجودة.

وبالتعاون مع شرطة المرافق وإدارات الإشغالات والمتابعة الميدانية، قامت الأجهزة التنفيذية بشن حملات مكثفة على المخالفات في المهد والعمل على إزالتها، وتطبيق القانون على المخالفين، فضلا عن شن حملات نظافة بالمناطق السكنية والحدائق والمتنزهات، وتنفيذ أعمال تجميل بالشوارع والميادين المختلفة.

كما قام اللواء أحمد جودة، وفق توجيهات محافظ القاهرة بضرورة التصدي لكافة صور الإشغالات التي تعوق سير المارة، والسيارات وتشوه المظهر الجمالي والحضاري لشوارع الحي، حيث تم رفع أعمال رفع إشغالات كشك بميدان الواحة ش مهدي عرفة مع ش الخمسين، وتم رفع كشك من أمام العقار رقم 35 من عمارات شرارة من شارع النادي الأهلي، وتم تحرير محاضر إشغالات ومحاضر إتلاف رصف للمخالف وجاري المتابعة المستمرة لرفع ما يستجد، كما تم رفع الإشغالات من أمام سوق رقم 7 من شارع أحمد حسني المنطقة الأولى وتم التنبيه على المحلات الالتزام بعدم رجوعها مرة أخري، بعد تحرير محاضر للمخالفين والمتابعة المستمرة لرفع ما يستجد من إشغالات بالشارع.

وتم شن حملة لرفع الإشغالات أمام حديقة الحي العاشر تم مصادرة 2 عربة مشروبات مخالفة، ورفع إشغالات عربة مشروبات مخالفة أمام مدرسة السيدة نفيسة بشارع زاكر حسين بالحي السابع، وإزالة أسباب الشكوي بالعمارة 17 بشارع زاكر حسين، وتم غلق وتشميع سرجة حجازى بعمارة 71 السويسرى ب بالحى العاشر لإدارتها بدون ترخيص.