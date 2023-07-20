شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرى: كمية المياه المعاد استخدامها بمصر حوالى 21 مليون متر مكعب يوميا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تبذل وزارة الموارد المائية والرى، جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة، حيث تبلغ كمية المياه المعاد استخدامها في مصر حوالى 21 مليون م3/ يوم .
وأوضح التقرير أنه يجرى تنفيذ مشروع مسارات نقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر لمناطق الاستصلاح بشمال ووسط سيناء، وهى عبارة عن مسارين مواسير بطول 105 كيلومتر و18 محطة رفع.
وأشار التقرير إلى أنه يجرى تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام، والذى يتكون من 12 محطة رفع ومسار ناقل بطول 174 كم (عبارة عن مسار مكشوف بطول 92 كم ومسار مواسير بطول 22 كم بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول 60 كيلومتر)، وصولاً إلى محطة المعالجة الجاري إنشاؤها حالياً بطاقة 7.50مليون م3/ يوم ، بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول 60 كيلومتر وإنشاء 15 محطة رفع.
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