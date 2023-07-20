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ولادة طبيعية لـ3 توائم بصحة جيدة فى مستشفى الباجور بالمنوفية

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القاهرة - سامية سيد - نجح أطباء قسم النساء والتوليد بمستشفى الباجور بمحافظة المنوفية، من إنقاذ سيدة كانت تعانى إنفجار فى الرحم وتعب شديد فى شهرها الثامن.

 

ويقول الدكتور محمود قدرى أخصائى النساء والتوليد بمستشفى الباجور بمحافظة المنوفية، إن السيدة حضرت اليوم وكانت تعانى من أعراض طلق ولادة مبكر، أدى إلى إتساع فى عنق الرحم والرحم على وشك الانفجار فى الشهر الثامن من الحمل.

 

وأضاف أن فريق الأطباء قرر اتخاذ قرار سريع وتوليدها ولادة طبيعية لانقاذها ودخولها العمليات للحفاظ على حياتها وحياة أولادها وتمت العملية بنجاح وخروج الأم بحالة جيدة واستقبال المواليد على أيدى أطباء الأطفال المبتسرين، وشارك فى العملية محمود قدرى أخصائى النساء والتوليد، الدكتور أحمد قابيل طبيب النساء والتوليد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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