شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. طقس غد شديد الحرارة بمعظم الأنحاء والمحسوسة بالقاهرة 40 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها توقع هيئة الأرصاد الجوية، بأن يشهد غدا الجمعة، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا نشاط رياح محدود على بعض المناطق، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 37 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والمحسوسة 46 والصغرى 29 درجة.. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.



الرئيس السيسي يوجه بتعزيز نشاط الموانئ المصرية على المستويين الإقليمى والعالمى الرئيس السيسي يوجه بتعزيز نشاط الموانئ المصرية على المستويين الإقليمى والعالمى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي والتشغيلي لعدد من مشروعات وزارة النقل، خاصةً ما يتعلق بمنظومة القطار الكهربائي السريع على مستوى الجمهورية، التي تمثل إضافة نوعية لمنظومة وسائل النقل في مصر، سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة، كما ستعزز من استراتيجية الدولة لإقامة أنظمة نقل مستدامة ومتطورة، وصولاً إلى المساعدة على تحفيز النمو الاقتصادي في مصر، وتحويلها لمركز إقليمي لوسائل النقل والمواصلات الحديثة والصديقة للبيئة.

وعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل كذلك مستجدات عملية التطوير الجارية لمنظومة الموانئ المصرية، خاصةً ما يتعلق بتشغيل وإدارة محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية الكبير، والتعاون المتنامي مع شركة CMA CGM الفرنسية العالمية في هذا الإطار.



ملحد عراقى يحرق نسخة من المصحف الشريف فى ستوكهولم وبغداد تطرد سفيرة السويد ملحد عراقى يحرق نسخة من المصحف الشريف فى ستوكهولم وبغداد تطرد سفيرة السويد

فى استفزاز جديد لمشاعر المسلمين حول العالم، أحرق ملحد عراقي يدعى سلوان موميكا نسخة من القران الكريم والعلم العراقى أمام السفارة العراقية فى استوكهولم.

بدوره، وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني وزارة الخارجية بسحب القائم بالأعمال العراقى من سفارة جمهورية العراق فى العاصمة السويدية ستوكهولم. كما وجه بالطلب من السفيرة السويدية في بغداد بمغادرة الاراضي العراقية، رداً على تكرار سماح الحكومة السويدية بحرق القرآن الكريم والإساءة للمقدسات الإسلامية وحرق العلم العراقي.

وأحرقت أول نسخة من المصحف في يناير الماضى، على يد المتشدد السويدي الدنماركي اليميني راسموس بالودان للتنديد بطلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والتفاوض مع تركيا لهذا الغرض.



غلق نادى خاص بالإسكندرية حتى نهاية التحقيق فى اختناق 47 شخصا بحمام السباحة غلق نادى خاص بالإسكندرية حتى نهاية التحقيق فى اختناق 47 شخصا بحمام السباحة

تجرى نيابة سيدى جابر، تحت إشراف المحامى العام الاول لنيابات استئناف، تحقيقات موسعة فى واقعة تسريب مادة الكلور داخل حمام سباحة بأحد الأندية الخاصة فى منطقة سبورتنج ما أسفر عن إصابة 47 شخصا باختناق داخل حمام سباحة خاص.

وأمرت النيابة العامة بغلق النادى، وتعين الحراسة اللازمة عليه، واستدعاء المسؤولين والقائمين على حمام السباحة، وسؤال المصابين، وطلب التقارير الطبية من المستشفى الاميرى الجامعى للوقوف على طبيعة الإصابات، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة سيدى جابر، ببلاغ يفيد بوجود حالات اختناق بين عدد من الأطفال داخل أحد الأندية الخاصة بمنطقة سبورتنج فى نطاق دائرة القسم.



التعليم العالى تمد فترة التقديم لاختبارات القدرات بالكليات حتى 3 أغسطس التعليم العالى تمد فترة التقديم لاختبارات القدرات بالكليات حتى 3 أغسطس

وجه د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمد فترة التقديم لأداء اختبارت القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق ببعض الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 3 أغسطس القادم، في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مصالح الطلاب، وتعويضًا عن أيام العطلات الرسمية خلال شهر يوليو الجاري.

وكان مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد قد أعلن عن فتح باب التقديم أمام طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات خلال الفترة من 15 وحتى 27 يوليو الجاري.



وزير الكهرباء: الأزمة الحالية مؤقتة بسبب الوقود ولا يمكن مقارنتها بما قبل 2014 وزير الكهرباء: الأزمة الحالية مؤقتة بسبب الوقود ولا يمكن مقارنتها بما قبل 2014

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن وضع الشبكة القومية للكهرباء بشكل عام وشبكة نقل الكهرباء بشكل خاص أصبح بالقوة التى تمكنه من مواجهة أى تحديات لتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، موكدًا أن أزمة انقطاع التيار الحالية هى أزمة مؤقتة بسبب نقص الوقود ولا يمكن مقارنتها بأزمة الانقطاعات التى كانت تعانى منها مصر قبل عام 2014.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة ل" الخليج 365 "، أن هناك أزمة فى إنتاج الكهرباء بسبب نقص الوقود ولا توجد أى مشكلة فى الشبكة الكهربائية ، كاشفا الشبكة قادرة على توليد حتى 20 الف ميجا وات زيادة عن استهلاك المواطنين الذى تجاوز ال 35 الف ميجا وات خلال اليومين الماضيين.

وقال شاكر، أن الحل الوحيد حاليا للخروج من أزمة الانقطاعات الناتجة عن تخفيف الاحمال هو ترشيد استهلاك الكهرباء لخفض الضغط على شبكة الغاز لحين عودتها بشكل قوى ، لافتا إلى أن تخفيف الأحمال وصل إلى 3200 ميجا وات خلال الأيام القليلة الماضية.



إعداد قاعدة بيانات الناخبين أبرز اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات.. التفاصيل إعداد قاعدة بيانات الناخبين أبرز اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات.. التفاصيل

قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017، اختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة ولا يجوز التدخل فى أعمالها أو اختصاصاتها.

ووفق القانون فإن الهيئة تعمل فى إطار إدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات، ولها فى سبيل ذلك على الأخص الآتى:

- إصدار جميع القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات، وفقًا لأحكام القوانين، وطبقًا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليًا.



وزير التموين يعلق على انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب: لدينا مخزون استراتيجى وزير التموين يعلق على انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب: لدينا مخزون استراتيجى

علق الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب، قائلا: "لم يكن انسحاب روسيا نبأ سعيدا، ولكن نعلم أن هذا الصراع مستمر منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية" وسوف تستمر ولا بد أن نأخذ احتياطنا، سواء كانت حرب حقيقية أو صراع اقتصادي" ، لافتا إلى أن أكثر القطاعات تأثرا النقل واللوجستيات، ومن ثم سيحدث تغيير في طرق النقل، قائلا: بطمئن المواطنين لدينا استقرار ومخزون من القمح".

وأضاف "المصيلحى" أنها سوف تؤثر على الدول الضعيفة تأثيرا سعريا خاصة في اللوجستيات والنقل وتأمين عمليات النقل كما أن هناك العديد من الدول الأفريقية ستتأثر، إلا أن تأثير ذلك سينحصر في التأثيري السعري، وأن التأثير سيكون في النقل و التأمين للشحنات لافتا الى ارتفاع تكاليف النقل مع تغيير مسارات وصعوبة توافر خطوط النقل وأن ضعف التأثير على السوق المصري تتراوح من 5 الى 8% ، مؤكدا أن مصر حرصت على تعدد مناشئ استيراد القمح ، منها فرنسا وألمانيا ورومانيا ، وأمريكا وبلغاريا والتي تصل إلى نحو 23 منشأ كما أن مصر لديها تجربة في توفير السلع الغذائية والاقماح طوال فترة جائحة كورونا وأيضا مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية.



وزير الكهرباء: قفلت التكييف فى بيتى للمساهمة فى خفض الضغط على الشبكة وزير الكهرباء: قفلت التكييف فى بيتى للمساهمة فى خفض الضغط على الشبكة

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحل الوحيد حاليا للخروج من أزمة الانقطاعات الناتجة عن تخفيف الأحمال هو ترشيد استهلاك الكهرباء لخفض الضغط على شبكة الغاز لحين عودتها بشكل قوى.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن ترشيد الاستهلاك أمر ضرورى وحتمى خلال هذه الأيام للمساهمة فى تقليل ساعات الانقطاعات الناتجة عن تخفيف الأحمال بسبب نقص الوقود قائلا "قفلت التكييف فى بيتى للمساهمة فى خفض الضغط على الشبكة".

وتابع شاكر، أنه من المتوقع أن تنخفض الأحمال خلال الـ 3 أيام القادمة بسبب الإجازة الرسمية حتى الأحد المقبل والتى ستساهم فى خفض استهلاك الكهرباء وبالتالى خفض الضغط على شبكة الغاز.



عضو العفو الرئاسى لـ"أ ش أ": نسعى لخروج كل المستهدفين بالعفو فى أسرع وقت ممكن عضو العفو الرئاسى لـ"أ ش أ": نسعى لخروج كل المستهدفين بالعفو فى أسرع وقت ممكن

ثمن طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسى ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية، أبرزهما الباحث باتريك زكى والمحامى محمد الباقر، وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى والقوى السياسية، مؤكدا أن لجنة العفو تعمل على قدم وساق، للسعى نحو خروج كل المستهدفين بالعفو الرئاسى ممن تنطبق عليهم الشروط فى أسرع وقت ممكن.

وقال الخولي- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس، إن استخدام الرئيس صلاحياته الدستورية يعبر عن إنصات القيادة السياسية لأصوات القوى السياسية المختلفة، وحرص الرئيس السيسي على الحفاظ على المناخ السياسي القائم الآن في ظل الحوار الوطني وعمل لجنة العفو الرئاسي.