شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفتح ذراعيها للجميع.. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها:" مصر تفتح ذراعيها للجميع.. إشادات بقرار الرئيس بالعفو عن باتريك زكى ومحمد الباقر. اقرأ فى العدد أيضا.. اقرأ فى العدد أيضا.. التحالف الوطنى مظلة اجتماعية وتغيير فى مفهوم العمل الأهلى.. برلمانيون يشيدون بدور التحالف: تجربة فريدة من نوعها أحدثت فارقا ملموسا على أرض الواقع وحزمة مبادرات لم نشهدها من قبل.. اكتشاف المواهب الرياضية بالبحيرة.. تنمية مهارات الطلائع والشباب بالقرى والنجوع والأحياء الشعبية.. وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية للموهوبين توجيهات رئاسية بتعزيز نشاط الموانئ المصرية على المستويين الإقليمى والعالمى.. الرئيس السيسى يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات النقل.. القطار الكهربائى السريع إضافة نوعية لمنظومة النقل وحركة الأفراد وتسهيل التجارة

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