شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة: مدينة العلمين مجتمع جديد متكامل أنشئ فى 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، أن مدينة العلمين الجديدة نموذج حى للأمل في المستقبل، وكانت مدينة ملغمة منذ 5 سنوات وتحولت لمدينة جديدة، وتعتبر نموذجا قويا لقدرة المصري على كسر المستحيل، مضيفة أن مدينة العلمين مجتمع جديد متكامل أنشئ في 5 سنوات.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية درية شرف الدين عبر برنامجها حديث العرب من مصر المذاع على القناة الأولى المصرية، أنها درست فن البالية والذى عملها فن الحياة، مضيفة أن معهد البالية حدث له طفرة فى السنوات الأخيرة، ولديها بعض الأفكار للتطوير فى الأكاديمية، موضحة أنه سيتم افتتاح تطوير أكاديمية البالية بعد الانتهاء من الدراسة، خاصة وأن الأكاديمية يوجد بها عدد قليل من الفتيات لأنها دراسة شاقة.

وتابعت، أن وزارة الثقافة بها 24 ألف موظف فى القاهرة الكبرى، ويوجد 12 ألف موظف فى المحافظات والأقاليم، مضيفة أن صندوق التمويل الثقافى ويتم تمويله من وزارة السياحة، ولكن اليوم يأخذ من موازنة الدولة ويرعى بعض الأنشطة الفنية والثقافية، بالإضافة إلى أن الصندوق يقبل التبرعات من الشركات الإعلانية والراعية للثقافة والموسيقى.

وأوضحت: "لدينا 12 مركز إبداع متخصص في العديد من ألوان الثقافة ومتواجدين حتى الآن"، مؤكدة أن جهاز التنسيق الحضاري مشارك فى تطوير القاهرة التاريخية.

وأكدت أن "الإنتاج السينمائى قليل جدا ولكن نعمل على هذه الملف لأنه مهم جدا فى حياتنا، وتعلمنا على هذه الأفلام القيم، والوزارة تعمل على ملف الإنتاج السينمائى من خلال تطوير الاستديوهات وإدخال شركات إنتاج في قطاع السينما لعودة السينما من جديد، وتطويرها من خلال طرحها للمستثمرين.

وأشارت إلى أن "هناك لجنة تقوم بتحديد معوقات التصوير السينمائى وكم التصاريح تزيد عن 18 جهة حتى يأخذ موافقة للتصوير فى الشوارع المصرية، نعمل على تقليلها وتسهيلها".

وتابعت، أن "هناك الفين مسرح تعليمى في وزارة التربية والتعليم، والذى يعتبر نشاط للتلاميذ"، مضيفة أن مشروع حفل الأساتذة كان فيه العديد من الأغانى المنتقاة من العالم العربي لكبار المطربين، مؤكدة أن مشروع مدحت صالح ومشروع على الحجار عملين مختلفين، والعالم الفنى واسع والساحة الفنية تتسع الكثير والكل يقدم مشروعة بوجة نظره وليس بوجة نظر الآخرين.