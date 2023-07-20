شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مستوطن إسرائيلى فى عملية طعن بمدينة القدس المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب مستوطن إسرائيلى بجروح خطيرة، مساء اليوم، الخميس، في عملية طعن تعرض لها في القدس المحتلة.

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية، بأن مستوطنا يبلغ من العمر 30 عاما أصيب بجروح خطيرة بعد تعرضه للطعن في القدس.

وذكرت أن منفذ عملية الطعن انسحب من المكان، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تبحث في كون العملية فدائية.

بدورها قالت القناة 12 العبرية؛ إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول تتبع سير منفذ هجوم الطعن في حي "جيلو" بالقدس.