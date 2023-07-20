شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّه من المتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع المقبل على أنحاء الجمهورية كافة، مشيرة إلى أن معظم دول العالم، وبخاصة نصف الكرة الشمالي يشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، وهي درجات حرارة قياسية بسبب عدة عوامل اجتمعت مع بعضها.

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية عبر «غرفة الأخبار»، على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامية دارين مصطفى، أن أهم هذه العوامل زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والغازات الدفيئة التي تؤدي إلى المزيد من التغيرات المناخية، بالإضافة إلى ظاهرة النينيو وهي نمط مناخي يؤثر علينا في بعض السنوات، ويرتبط بارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية دائما، كما أن القبة الحرارية مرتبطة بارتفاعات درجات الحرارة على سطح الأرض.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ظاهرة القبة الحرارية تؤدي إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، لأنها عبارة عن امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، أما مصر، فإنها تشهد استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة في أغلب الأنحاء، نتيجة لتأثرنا بامتداد القبة الحرارية، وامتداد المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا، والذى سيعمل على فترات زيادة سطوع أشعة الشمس.