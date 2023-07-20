شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "خطة النواب": لم نعدل أى قوانين خاصة بالسجائر ولم نرفع أسعارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البرلمان لم يعدل أى قوانين تخص السجائر إطلاقا ولم يأتى إلى مجلس النواب أى تشريعات تتعلق بالسجائر.

وأضاف ياسر عمر، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن ارتفاع أسعار السجائر في الفترة الأخيرة سببها جشع التجار واستغلالهم للأزمات لرفع الأسعار، مردفا: "رفع أسعار الشركات التي تبيع السجائر المستوردة بسبب الأزمات العالمية ورفع المواد الخام، ولكن الشركات المستوردة قليلة".

وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن مواجهة جشع التجار سوف يخفض أسعار السجائر، وهذا هو الحل الأمثل.