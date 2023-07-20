شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة بهي الدين: الدولة مهتمة بدعم التحالف الوطنى للعمل الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الإعلامية أميرة بهي الدين، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عبارة عن كيانات وجمعيات تقدم خدمات للناس، وهو ناتج في الأساس من شعور المواطن سواء مسئول أو انسان عادى بالمسئولية تجاه الآخرين.

وأكدت أميرة بهي الدين، خلال تقديم برنامج "افتح باب قلبك"، على قناة سي بي سي، أن الدولة المصرية قررت تمارس مسئولية تجاه هذا الكيان الضخم التحالف الوطني للعمل الأهلي، موضحة أن الدولة مهتمة بدعم التحالف الوطني للعمل الاهلي وهذا الدعم مرتبط بممارسة الدولة لمسئوليتها المجتمعية تجاه المواطنين.

وتابعت: "علينا مسئولية جماعية تجاه ما يحدث من خدمات وإنجازات ينفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي"، مؤكدة أن الحفاظ عليها مسئولية وإحساس من المفترض أن يكون عند الجميع ولا يتحدث شخص أنه مسئول عن نفسه فقط.