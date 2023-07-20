شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء المصرية توضح الفرق بين الدواء المثيل أو البديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية عن الفرق بين الدواء المثيل والبديل فالدواء المثيل هو دواء يتكون من نفس التركيز والمادة الفعالة والشكل الصيدلي، ولكن من إنتاج شركة أخرى، ولذلك الاسم التجاري يكون مختلف، وسعر البيع ايضا يختلف .

وقالت هيئة الدواء المصرية : أما البديل، فهو دواء بيتكون من مادة فعالة مختلفة أو تركيز أو شكل صيدلي مختلف، لكنه بيستخدم لعلاج نفس المرض.​

ونصحت هيئة الدواء المرضى باستشارة الصيدلى قبل تناول الدواء للتعرف على الدواء المثيل أو البديل فى حالة نقص احداهما .

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