شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تتعاون مع شركة فرنسية لتصنيع عربات مترو الأنفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى وزارة النقل لتوطين صناعة القطارات والمترو والسكك الحديدية، حيث تسعى لإنشاء مصانع في عدة مجالات من بينها مصانع للوحدات المتحركة لتصنيع عربات السكك الحديدية وعربات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي بالإضافة إلى تصنيع الأجهزة و الأنظمة الإلكتروميكانيكية في مصر. وفى النقاط التالية نعرض تفاصيل إنشاء مصنع لإنتاج عربات المترو بالتعاون مع شركة الستوم الفرنسية. يتم انشاء المصنع بالتعاون مع شركة الستوم الفرنسية يستهدف المصنع انتاج عربات مترو الأنفاق وكذلك أعمال الأنظمة والأجهزة الإلكتروميكانيكية. تصنيع القطارات سيجعل مصر أولى الدول المصنعة للوحدات المتحركة فى الشرق الأوسط وأفريقيا . يمثل الخطوة الأولى فى تحقيق الحلم بأن تكون مصر إحدى الدول الصناعية الكبرى في هذا المجال التصنيع المحلى يستهدف توفير احتياجات السوق المحلي وتوفير العملة الصعبة . يوفر المصنع فرص عمل للشباب ويفتح آفاق جديدة لزيادة الدخل القومى بالتصدير إلى الخارج وخاصة لقارة إفريقيا.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز