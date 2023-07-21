شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الزراعية: هناك توجه من جانب الدولة المصرية لزيادة القيمة المضافة للقطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عادل عبد العظيم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، إن هناك توجه من جانب الدولة المصرية لزيادة القيمة المضافة للقطن المصرى خلال الفترة الراهنة.

وأضاف نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أنه في الماضى من كان يستفيد من جودة القطن المصرى المستورد الخارجي لأن هكان يشتريه بثمن منخفض ثم ينتج منه منتجات ويعيد بيعه بمبالغ مرتفعة.

وتابع عادل عبد العظيم، أن القطن المصرى لديه جودة مرتفعة للغاية، وخلال السنوات الأخيرة نشهد تطوير للمغازل ومصانع النسيج وهناك تطوير كبير في مصنع غزل المحلة ليكون الأكبر على مستوى العالم، وهناك منظومة متكاملة للربط بين الإنتاج وما تحتاجه المصانع المحلية وما يحتاجه سوق التصدير".