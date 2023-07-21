شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 21/7/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:25 ص
موعد صلاة الظهر 1:01 ص
موعد صلاة العصر 38: 4 م
موعد صلاة المغرب 7:57 م
موعد صلاة العشاء 9:26 م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:25 ص
موعد صلاة الظهر 1:06 م
موعد صلاة العصر 4:45 م
موعد صلاة المغرب 8:03 م
موعد صلاة العشاء 9:35 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:19
موعد صلاة الظهر 12:57 م
موعد صلاة العصر 4:35 م
موعد صلاة المغرب 7:54 م
موعد صلاة العشاء 9:24 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:21 ص
وقت صلاة الظهر 12:49 م
موعد صلاة العصر 4:21 م
وقت صلاة المغرب 7:40 م
وقت صلاة العشاء 9:06 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:36 ص
موعد صلاة الظهر 12:55 ص
موعد صلاة العصر 20: 4 م
موعد صلاة المغرب 7:42 م
موعد صلاة العشاء 9:04 م
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