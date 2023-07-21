شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزير الزراعة يدعو الفلاحين لتجنب الرى فى الظهيرة خلال الموجة الحارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة، رئيس مركز معلومات المناخ، أن الزراعة عبارة عن نباتات تتأثر مثل أي كائن حي، مشيرا إلى أن هناك محاصيل زراعية تتحمل درجات الحرارة العالية في مصر، ولكن كل المحاصيل الموجودة رغم أنها صيفية تتأثر بموجات الحر.

وطالب الدكتور محمد علي فهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، مع الإعلامي جابر القرموطي، على قناة سي بي سي، بتقريب فترات الرى والابتعاد عن الري وقت الظهيرة، قائلا: "علينا تقريب فترات الري والابتعاد عنها وقت الظهيرة والري يكون في الصباح الباكر أو آخر اليوم والابتعاد عن الري وقت الظهيرة".

ونصح الدكتور محمد علي فهيم، بتأجيل زراعة بعض المحاصيل لمدة عشرة أيام بعد انتهاء الموجة الحارة حتى لا تموت النباتات ويتم زراعتها من جديد، كما نصح المواطنين بتناول الجرجير في كل الوجبات، حيث قال: "الجرجير مهم جدا، وفي عنصر الماغنسيوم، ويجب الإكثار من تناوله لأنه يقي من ارتفاع الحرارة في هذا الجو، والماغنسيوم مسئول عن درجة حرارة الجسم".