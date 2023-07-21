شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح الحماية المدنية لتفادى حرائق الشقق بالتزامن مع ارتفاع حرارة الجو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حذرت إدارة الحماية المدنية، من خطورة اندلاع حرائق بالشقق الناتجة عن ماس كهربائى وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة خلال الموجة الحارة، ومنها:
-التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.
-افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.
-صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.
-التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.
- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.
-تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.
-تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.
-تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة.
-عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.
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