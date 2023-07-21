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نصائح الحماية المدنية لتفادى حرائق الشقق بالتزامن مع ارتفاع حرارة الجو

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القاهرة - سامية سيد - حذرت إدارة الحماية المدنية، من خطورة اندلاع حرائق بالشقق الناتجة عن ماس كهربائى وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة خلال الموجة الحارة، ومنها:

-التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

-افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

-صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

-التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.

- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

-تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

-تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

-تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة.

-عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

 

 

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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