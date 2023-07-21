شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح الحماية المدنية لتفادى حرائق الشقق بالتزامن مع ارتفاع حرارة الجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت إدارة الحماية المدنية، من خطورة اندلاع حرائق بالشقق الناتجة عن ماس كهربائى وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة خلال الموجة الحارة، ومنها: -التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله. -افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات. -صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى. -التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة. - لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز. -تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم. -تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة. -تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة. -عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

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