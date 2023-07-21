شكرا لقرائتكم خبر عن "العمل" تنتهى من تطوير ورفع الكفاءة 34 وحدة متنقلة للتدريب المهنى فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت وزارة العمل من تطوير وتحديث ورفع كفاءة 34 وحدة تدريب متنقلة، وإطلاق 27 وحدة منهم فى قرى ونجوع 27 محافظة، بتكلفة مالية بلغت 54 مليون جنيه، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لإطلاق 7 وحدات تدريبية جديدة للتدريب على مهن "صيانة الحاسب الآلي والمحمول، واللغات، والتبريد والتكييف، وإعداد الوجبات السريعة" كما يجرى العمل داخل مقر الوزارة على تطوير وتحديث ورفع كفاءة 5 وحدات لتدريب الشباب داخل المراكز والقرى والنجوع على مهن جديدة يحتاجها سوق العمل، واعتمادها فى الخطة التدريبية لعام 2022-2023.

وأبرز المجالات التى سيتم التدريب عليها، هى "تركيب وصيانة كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، وصيانة الأجهزة المنزلية، وصيانة الشاشات وأجهزة الحاسب الآلي، وصيانة أجهزة التبريد والتكييف، والذكاء الاصطناعي، والحرف التراثية، واستخلاص الزيوت العطرية، والخياطة والتطريز والطهي" حيث تقوم هذه الوحدات بتدريب الذكور والإناث على المهن التى يحتاجونها بالقرب من محال إقامتهم، وإعادة إحياء تلك الوحدات بعد تهالكها منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث تمتلك الوزارة 75 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل، منهم 38 مركزا ثابتاً فى 25 محافظة، و10 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة، وذلك بعد إنشاء 6 مراكز تدريب بمحافظات مختلفة للتدريب على مهن حديثة، و7 وحدات تدريب ثابتة بتكلفة مالية تقدر 97 مليون و513 ألف جنيه.

وتماشيا مع خطة الوزارة فى تطوير التدريب المهنى، فقد أعدت الوزارة وأجرت تطوير لـ36 منهجا تدريبيا بما يتواكب مع التكنولوجيا الحديثة بالتعاون مع متخصصين فى مجالى التعليم الفنى والصناعى، كما انتهت من مشروع تطوير مركز الشرابية للتدريب المهنى بأحدث نظم ومعدات التدريب، بالإضافة إلى أعمال الصيانة الأساسية للبنية التحتية، حيث يضم المركز 8 ورش لصيانة أجهزة الحاسب، والتفصيل والخياطة، وصيانة أجهزة المحمول، وصيانة الأجهزة المنزلية، وتتضمن أيضا صيانة أجهزة الاستقبال الفضائية، والطاقة الشمسية للتدريب على تركيب تشغيل الخلايا الشمسية، واللحام، ومعمل للغات، بالإضافة إلى ورشة للميكانيكا.

ولمنح فرصة لأعداد أكبر من المتدربين، انتهت الوزارة من تطوير العمل داخل وحدات التدريب المتنقلة بحيث تقوم بعقد ثلاث دورات تدريبية شهريا فى كل قرية مستهدفة فى مبادرة "حياة كريمة"، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة تدريبية فى كل مهنة كل شهر، حيث يتم تدريب 30 متدربا شهريا على المهن الثلاث، بهدف تشجيع الشباب والسيدات على التدريب تقوم الوزارة بتكريم المتفوقين الثلاث الأوائل فى كل دورة تدريبية، بمنحهم ماكينة خياطة، وحقيبة معدات للسباكة والكهرباء كنوع من أنواع التشجيع لهم، كى يستطيع كل فرد منهم أن يبدأ مشروعه الخاص ليدر عليه دخلًا جديدًا.

وتهدف وزارة العمل من خلال التدريبات المهنية، إلى مساعدة الشباب فى الحصول على فرص عمل سواء داخل مصر أو خارجها، لذا تمنح المتدربين بعد اجتيازهم التدريبات شهادة قياس مستوى المهارة ليتمكنوا من الحصول على فرصة عمل بالداخل أو الخارج، واستخراج ترخيص مزاولة الحرفة أو الترقى فى المسار الوظيفى، وذلك بعد تطوير منظومة قياس مستوى المهارة بإنشاء وحدة طباعة مركزية بديوان عام الوزارة ليتم ميكنة وطباعة شهادات قياس مستوى المهارة بعلامة مائية تمهيدا لإطلاق الخدمة على منصة "مصر الرقمية " لتبسيط الإجراءات على العمال وسرعة حصولهم على الخدمة.