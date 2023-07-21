شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 8 مساجد منها 5 جديدة و3 صيانة وتطويرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف (8) مساجد اليوم الجمعة، منها (5) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و(3) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (19) مسجدًا منها (15) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(4) مساجد صيانة وتطويرًا. أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: -مديرية أوقاف البحيرة م المسجد وعنوانه 1. الشهداء محجوبة – مشروع 7 – حمور الدلنجات ثان. م المسجد وعنوانه 2. النور – الكردود - بلقاس. -مديرية أوقاف أسيوط م المسجد وعنوانه 3. الرسول – بني هلال - القوصية. -مديرية أوقاف سوهاج م المسجد وعنوانه 4. عباد الرحمن – الشيخ جامع – دار السلام. -مديرية أوقاف بني سويف م المسجد وعنوانه 5. ميهوب الديب الكبير – مناشي– أبو صير الواسطى. ثانيًا: مساجد الصيانة: -مديرية أوقاف بني سويف م المسجد وعنوانه 1. المسيد – بندر ناصر. -مديرية أوقاف الدقهلية م المسجد وعنوانه 2. حسن البادي – ميت خميس – مركز المنصورة. -مديرية أوقاف أسيوط م المسجد وعنوانه 3. محمد الرفاعي – مير - القوصية.

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