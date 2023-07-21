شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 8 مساجد منها 5 جديدة و3 صيانة وتطويرًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف (8) مساجد اليوم الجمعة، منها (5) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و(3) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (19) مسجدًا منها (15) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(4) مساجد صيانة وتطويرًا.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
-مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
1. الشهداء محجوبة – مشروع 7 – حمور الدلنجات ثان.
م المسجد وعنوانه
2. النور – الكردود - بلقاس.
-مديرية أوقاف أسيوط
م المسجد وعنوانه
3. الرسول – بني هلال - القوصية.
-مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
4. عباد الرحمن – الشيخ جامع – دار السلام.
-مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
5. ميهوب الديب الكبير – مناشي– أبو صير الواسطى.
ثانيًا: مساجد الصيانة:
-مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
1. المسيد – بندر ناصر.
-مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
2. حسن البادي – ميت خميس – مركز المنصورة.
-مديرية أوقاف أسيوط
م المسجد وعنوانه
3. محمد الرفاعي – مير - القوصية.
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