شكرا لقرائتكم خبر عن 61% من القراء يطالبون بتكثيف حملات التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بمخاطر الهجرة غير الشرعية، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بمخاطر الهجرة غير الشرعية. وأيد 61% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بينما عارض 39% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

الاستطلاع

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