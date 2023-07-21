شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة 2023.. "التعليم" تكشف ارتفاع مؤشرات النجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات داخل كنترولات الثانوية العامة يسير بشكل منضبط وبدقة عالية وفى سرية تامة، مشددة على أن مؤشرات النجاح مرتفعة وكل طالب سوف يحصل على حقه كاملا، لافتة إلى أن أعمال التصحيح وتدقيق الدرجات تسير في جميع الكنترولات وفق معدلات متزنة ومتابعة مستمرة.

حصل الخليج 365 على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 للدورين الأول والثانى، حيث تعاقد الخليج 365 - pod، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لنشر وإعلان النتيجة عقب اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى.

ويتيح موقع الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة 2023 على الموقع فور اعتمادها، وستتاح نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، كما يمكن للطلاب وأولياء الأمور التسجيل فى خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة، حيث يستطيع الطالب التسجيل عبر الخليج 365 للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها وإعلانها.

ومن المقرر إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الأيام المقبلة نتيجة الثانوية العامة، في مؤتمر صحفى يعقد بديوان وزارة التربية والتعليم، ومن المقرر أن تستعرض الوزارة نسب النجاح فى الثانوية العامة ومؤشرات المجاميع.

وتواصل كنترولات الثانوية العامة تصحيح كراسات الإجابة للأسئلة المقالية والاختيارية فى المواد الدراسية التى أدى فيها الطلاب الامتحانات، حيث تم الانتهاء من أغلب المواد، إضافة إلى المواد الدراسية غير المضافة واللغة الثانية والعربى، واقتربت الكنترولات من إنهاء تصحيح أغلب المواد التى أدى الطلاب الامتحان فيها.

ويوفر الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة للطلاب وأولياء الأمور برقم الجلوس حيث يستطيع الطالب التسجيل عبر موقع الخليج 365 للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها وإعلانها.