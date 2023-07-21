شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تكشف مخاطر "الببرونة" على الأطفال الرضع.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن أضرار "الببرونة" على الأطفال الرضع، مشيرة إلى أنها تؤثر على تكوين عظام الفك والأسنان وتعمل على تكوين عضة مفتوحة وبروز الأسنان.

ونصحت وزارة الصحة والسكان الأمهات بتجنب "الببرونة" للرضع لكونها تمثل خطورة على تكوين عظام الفم وتعمل على وجود تشوهات فى الأسنان.

وأوضحت، أن السكاتة والببرونة من أكثر الأشياء التى تسبب أعوجاج الأسنان وتشوهات الفك عند الأطفال، إضافة إلى أنها مصدر مهم جداً لانتقال الفيروسات والجراثيم وسبب من أسباب العدوى.

وأضافت أنه يجب على الأهل النظر إلى نمو الأطفال الحركى وطريقة الأكل مقارنة بالأطفال الطبيعية فى نفس السن بحيث يتم التدخل بشكل مبكر إذا كانت لديهم أى مشكلة مثل "متلازمة داون" أو "الشلل الدماغى".