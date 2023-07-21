شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الشيخ زايد يوضح إجراءات تقنين أراضى منطقة الثورة الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس أحمد مصطفي محمد، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، اجتماعًا مع ممثلي منطقة الثورة الخضراء بتوسعات المدينة بالقرار الجمهوري رقم 230 لسنة 2017، لبحث استكمال إجراءات توفيق الأوضاع بالمنطقة.

يأتي ذلك في إطار سرعة توفيق أوضاع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة لكردونات عددٍ من المدن الجديدة، وتنفيذ خطة عمل الوحدة المركزية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن سياسات التعامل مع الأراضي المضافة لأحوزة عددِ من المدن الجديدة وهي (الشـروق - العبور الجديدة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد - سفنكس الجديدة).

وخلال الاجتماع استمع رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد إلى آراء ومقترحات الحضور للوقوف على جميع الطلبات والمقترحات المطلوبة لاستكمال إجراءات تقنين الأوضاع للطلبات المقدمة منهم، وذلك تمهيداً لسرعة تنفيذ أعمال المرافق الرئيسية بالمنطقة .

قال المهندس أحمد مصطفي محمد، رئيس الجهاز، إنه تم توضيح بعض الاستفسارات والأمور الفنية التي تم طرحها من جانب الحضور، والتي أدت إلى ترحيبهم واستعدادهم لاستكمال إجراءات التقنين .

وفي نهاية الاجتماع، تعهد ممثلو منطقة الثورة الخضراء بالتواصل مع باقي الأعضاء لعقد اجتماع موسع مع مسئولي جهاز مدينة الشيخ زايد، يشمل النزول على أرض الواقع لرصد مشكلات المباني المقامة، ووضع الحلول المناسبة بالتنسيق مع استشاري المدينة .