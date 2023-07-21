شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار فتح باب تسجيل التقدم لاختبارات القدرات بموقع التنسيق الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالى، إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة للتسجيل والتقدم لحجز اختبارات القدرات وذلك بالنسبة للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك، والتى تضم كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة) - كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بني سويف) - كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية جامعة المنيا - كليات التربية الرياضية - كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية والتربية الموسيقية) - شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة - شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس) - كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

ومن المقرر أن يستمر فتح باب التسجيل لاختبارات القدرات حتى يوم 27 يوليو الجارى.