شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية توفر دواجن بأسعار مخفضة فى شوادر كلنا واحد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وفى ذات السياق تواصل وزارة الداخلية الدفع بسيارات منظومة "أمان" التابعة للوزارة محملة بعبوات تضم سلع غذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 50% بالمنافذ الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).
كما تم إعداد وطرح كميات من الدواجن المجمدة لبيعها للمواطنين بكافة المحافظات بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق.. وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وبأسعار مخفضة.
يأتى ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى المساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.
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