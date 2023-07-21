شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. 60 ألف طالب يسجلون باختبارات القدرات على موقع التنسيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، على أهمية الخدمات التى يقدمها مكتب التنسيق للتيسير على الطلاب في الالتحاق بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2023-2024، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف العمل خلال الفترة القادمة لتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التى يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار د. أيمن عاشور إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على التيسير على الطلاب وتعزيز جهود التحول الرقمي الذي تقوم به جميع أجهزة الدولة في جميع المجالات والخدمات، مشيرًا إلى أن الوزارة أتاحت الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى www.tansik.egypt.gov.eg..

وأوضح د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات أن أمانة المجلس الأعلى للجامعات قامت بتحديث دليل الطالب لاختبارات القدرات ( https://scu.eg/ebooks/studentGuide2023 )، والذي تضمن إجراءات وقواعد وطبيعة ومدة تلك الاختبارات، كما قام المجلس بإعداد فيديو توضيحي لاختبارات القدرات ( )، مشيرًا إلى استمرار اللجنة العليا في الإشراف والمتابعة لإجراء اختبارات القدرات بالجامعات، لافتًا إلى قيام مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بأمانة المجلس بطباعة الاختبارات وتوزيعها على عمداء الكليات المُشاركة، وكذلك التنسيق مع الجامعات بشأن إجراءات الاختبارات.

وأضاف أ. السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن عدد المُتقدمين من طلاب الثانوية العامة المصرية لاختبارات القدرات اليوم الجمعة بلغ حتى الآن 60 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2023– 2024..فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة.. المحسوسة بأسوان 46 والقاهرة 40 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء اليوم الجمعة .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية ، إلى أن أعلى درجات حرارة متوقع تسجيلها على القاهرة اليوم العظمى 37 درجة والمحسوسة 40 درجة ، أما على جنوب الصعيد تصل درجات الحرارة المحسوسة 46 درجة .

ويشهد اليوم الجمعة ، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء ، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء و جنوب الصعيد ، حار رطب على السواحل الشمالية ، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.

تخفيض إضاءة المطاعم والمحال والشوارع بالدقى ترشيدًا للاستهلاك.. صور

تابعت محافظة الجيزة خلال حملات ميدانية ليلية على الشوارع والميادين الكبرى انتظام غلق المطاعم والكافيهات والمحال التجارية وفقا للمواعيد الرسمية المقررة، مع تخفيض مستوى الإضاءة أثناء فترات العمل لترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الأحمال نتيجة للموجة الحارة الشديدة التي نشهدها حالياً، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفي هذا الإطار، قام حي الدقي تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، بالمرور على الشوارع الرئيسية والفرعية لمتابعة التزام المحال بالغلق في المواعيد المقررة، مع تخفيض مستوى الإضاءة أثناء فترات العمل واستخدام المصابيح الليد الموفرة للطاقة، بما يسهم في تخفيف أحمال الكهرباء ليلا وترشيد الاستهلاك من الكهرباء بوجه عام.

البنك الأوروبى لإعادة الإعمار لـ"أ ش أ": مصر على الطريق الصحيح نحو التحول الأخضر

قالت مايا هينيركس، مدير أنظمة التمويل الأخضر بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، إن مصر من الأسواق الحيوية المثيرة للاهتمام بالنسبة للبنك، مؤكدة أنها تسير على الطريق الصحيح فيما يتعلق بما حققته على صعيد التحول الأخضر والطاقة النظيفة والمستدامة.

وأشادت هينيركس - في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط - بما تحققه منصة "نوفي" التى تمثل برنامجا وطنيا للحصول على التمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ؛ قائلة "يدعم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية محور الطاقة بمنصة "نوفى"، محور الربط بين المياه والغذاء والطاقة، مع الشركاء المصريين، والدول المانحة ونركز بشكل قوي على التحول بهذا المحور"؛ منوهة بتكهين مصر لبعض محطات الكهرباء القديمة التى تبلغ طاقتها الإجمالية 5 جيجاوات بسبب استهلاكها الكبير للوقود الحفرى واستبدالها بمصادر الطاقة المتجددة، ما جعلها من الدول الواعدة التى تتمتع بالقدرة على إجراء هذا التحول.

سعر الدولار اليوم الجمعة 21-7-2023 فى البنوك المصرية

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 21-7-2023، أمام الجنيه المصرى بكل البنوك العاملة فى مصر، وثبت ببنكى الأهلى المصرى، ومصر عند سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية، سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 30.84 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

الأهلى يكثّف مفاوضاته مع الجيش المغربى لضم صفقة رضا سليم

كثّف مسئولو النادي الأهلي مفاوضاتهم خلال الأيام الماضية مع نظراءهم في نادي الجيش الملكي المغربي من أجل الحصول على خدمات رضا سليم جناح الأخير الذي يرغب المارد الأحمر في التعاقد معه من أجل تدعيم صفوف الفريق قبل مطلع الموسم الجديد، خاصة بعدما نال اللاعب المغربي إشادة وقناعة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي.

وحصل مسئولو القلعة الحمراء على موافقة اللاعب صاحب الـ23 لاعباً بالإنتقال للقلعة الحمراء ليكون إحدى الصفقات التى تلقى ترحيب كولر خاصة وأن اللاعب يُجيد اللعب في مركزي الجناح والمهاجم، وهو ما يبحث عنه المدير الفني السويسري ، وظهر اللاعب مع ناديه الجيش بشكل جيد هذا الموسم وقاده للفوز بلقب الدوري المغربي لأول مرة منذ عام 2008 ، ولعب رضا سليم 38 مباراة بمختلف المسابقات مع فريق الجيش الملكي، سجل خلالها 13 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة لزملائه في جميع البطولات التي شارك بها.