شكرا لقرائتكم خبر عن حصول مجلة كلية العلوم بجامعة عين شمس على أعلى تقييم من للمجلات العلمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت مجلة كلية العلوم بجامعة عين شمس (المجلة المصرية للعلوم البحتة والتطبيقية - EJPAS ) للسنة الثالثة على التوالي منذ ادراجها على بنك المعرفة المصرى فى مايو 2021 على نقاط تقييم ( 7) للمجلات العلمية المصرية فى التقييم السنوى الذى يصدره المجلس الأعلى للجامعات للمجلات فى شهر يونيو من كل عام. وتنشر المجلة المصرية للعلوم البحتة والتطبيقية (EJPAS) أوراق ومقالات مرجعية بحث أصلية تتم مراجعتها بدقة من قبل النظراء المتخصصين فى مجال العلوم البيولوجية التى تتناول الجوانب البشرية والحيوانية والخلوية والجزيئية بجانب المجالات البيئية والصناعية وتطبيقاتها وذلك بالإضافة إلى الاوراق والمقالات المرجعية فى المجالات الأخرى المتعلقة بالعلوم الطبيعية فى تخصصات الفيزياء والرياضيات والكيمياء وعلوم الأرض فى تخصصات الجيولوجيا والجيوفيزياء.

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