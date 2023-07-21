شكرا لقرائتكم خبر عن غلق كلى اليوم لامتداد محور 26 يوليو ولمدة 3 أشهر.. اعرف التحويلات المرورية والان مع تفاصيل الخبر
- حركة سير المركبات بطريق إمتداد محور 26 يوليو بالإتجاه القادم من مسجد الشرطة وميدان جهينة وترغب بالسير إتجاه محور 26 يوليو وطريق إسكندرية الصحراوى، تقوم بالدخول يساراً إلى الإتجاه الآخر من الطريق بعد تحويله إلى إتجاهين عن طريق فتحة دخول مستحدثة بين الأعمدة الخرسانية الخاصة بمشروع المونوريل، ثم إستكمال السير بمسار التحويلة المرورية لمسافة (250 متر) حتى تجاوز الإعمال الإنشائية ومنطقة الغلق ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلى بإمتداد محور 26 يوليو إتجاه طريق الأسكندرية الصحراوى وميدان لبنان عن طريق فتحة خروج مستحدثة.
ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
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