شكرا لقرائتكم خبر عن غلق كلى اليوم لامتداد محور 26 يوليو ولمدة 3 أشهر.. اعرف التحويلات المرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع مونوريل خط " وادى النيل بالعجوزة – 6 أكتوبر" بطريق امتداد محور 26 يوليو فقط فى الاتجاه القادم من ميدان جهينة ومسجد الشرطة بالخمائل اتجاه طريق إسكندرية الصحراوى ومحور 26 يوليو تحديداً قبل مطلع محور 26 يوليو بمسافة ما يقرب من (500 متر)، مما يستلزم الغلق الكلى لطريق امتداد محور 26 يوليو أمام حركة المرور فى الاتجاه والموقع المشار إليهما، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال على مدار (ثلاث أشهر) بدءً من يوم الجمعة الموافق 21/7/2023 حتى يوم الأربعاء الموافق 18/10/2023، وتقسيم طريق إمتداد محور 26 يوليو بالإتجاه القادم من ميدان لبنان إلى إتجاهين وإجراء تحويلات مرورية على النحو التالى :

- حركة سير المركبات بطريق إمتداد محور 26 يوليو بالإتجاه القادم من مسجد الشرطة وميدان جهينة وترغب بالسير إتجاه محور 26 يوليو وطريق إسكندرية الصحراوى، تقوم بالدخول يساراً إلى الإتجاه الآخر من الطريق بعد تحويله إلى إتجاهين عن طريق فتحة دخول مستحدثة بين الأعمدة الخرسانية الخاصة بمشروع المونوريل، ثم إستكمال السير بمسار التحويلة المرورية لمسافة (250 متر) حتى تجاوز الإعمال الإنشائية ومنطقة الغلق ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلى بإمتداد محور 26 يوليو إتجاه طريق الأسكندرية الصحراوى وميدان لبنان عن طريق فتحة خروج مستحدثة.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.