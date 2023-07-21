شكرا لقرائتكم خبر عن وثيقة "العلاج الطبيعى" تحدد 5 محظورات فى علاج الأطفال متحدى الإعاقة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، وثيقة " آداب وأخلاقيات التعامل مع الأطفال متحدى الإعاقة أثناء خضوعهم لخدمات العلاج الطبيعى و التأهيل بالمنشآت الصحية العامة و الخاصة"، والتى تهدف إلى حماية حقوق الأطفال متحدى الإعاقة وذويهم خلال رحلتهم العلاجية والتأهيلية، لدعم الجهود الملحوظة التى تبذلها الدولة فى دعم و تمكين متحدى الإعاقة.

وحظرت الوثيقة، بموجب نصوص قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته ، والقانون رقم 10 لسنة 2018 و الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، عدة أمور عند التعامل مع الأطفال متحدى الاعاقة، أهمها :

1- التعرض للطفل متحدى الإعاقة بأى شكل من أشكال الإساءة أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإيذاء الجسدى أو النفسى ، أثناء تقديم الخدمة العلاجية له.

2- الامتناع عن تقديم الخدمة العلاجية للطفل متحدى الاعاقة بشكل يتضمن تمييزاً على أساس النوع أو الشكل او اللون او الدين أو الحالة الاجتماعية.

3- السماح لغير المختصين أو غير المرخص لهم بمزاولة مهنة العلاج الطبيعى وفقاً للقانون ، بتقديم خدمات العلاج الطبيعى للأطفال متحدى الإعاقة.

4- استغلال الأطفال متحدى الإعاقة فى أى شكل من أشكال الدعاية و الإعلان دون موافقة كتابية مسبقة من ذويهم أو القائمين على رعايتهم ، أو مخالفة النصوص القانونية الخاصة بهذا الشأن.

5- استغلال الأطفال متحدى الإعاقة فى التجارب البحثية او الأبحاث العلمية كرسائل الماجستير و الدكتوراه .. إلخ دون موافقة كتابية مسبقة من ذويهم و فى إطار القوانين والآداب المنظمة لأخلاقيات البحث العلمي الذي يتضمن العنصر البشرى.