شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين تكرار حالات تمزيق وحرق المصحف الشريف فى السويد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة، سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بتكرار التعدي على القرآن الكريم وتمزيقه في العاصمة السويدية استوكهولم، في تحدٍ سافر يتجاوز حدود حرية التعبير ويستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وينتهك مقدساتهم.





• أدانت مصر بأشد العبارات فى بيان صادر عن وزارة الخارجية سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بتكرار التعدى على القرآن الكريم وتمزيقه فى العاصمة السويدية استوكهولم

• أعربت مصر عن بالغ قلقها إزاء تكرار حوادث ازدراء الأديان وتفشى ظاهرة الإسلاموفوبيا وتعالى خطاب الكراهية فى العديد من الدول

• التأكيد على ضرورة أن تضطلع الدول بمسئولياتها فى التصدى لهذه الجرائم ومنع تكرارها ومحاسبة مرتكبيها

• أهمية احترام الدول لالتزاماتها الدولية لتعزيز التعايش السلمى والتناغم الاجتماعى ونشر ثقافة التسامح وتقبل الآخر