شكرا لقرائتكم خبر عن القمر يقترن بالمريخ اليوم فى مشهد بديع بسماء مصر.. لا تفوتوا المشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد بسماء مصر و الوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الجمعة 21 يوليو 2023 وبداية الليل اقتران هلال القمر بكوكب المريخ بالأفق الغربي حيث سيفصل بينهما 3 درجات في منظر مشاهد بالعين المجردة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أنه يفضل البدء في مراقبة السماء قبل حلول ظلمة الليل حيث سيكون هلال القمر أول الحاضرين ثم كوكب الزهرة ساطعاً نابضاً بالحياة ومشرقاً للغاية وعند رصده عبر تلسكوب صغير سيدو مثل الهلال فى الوقت الحالي.

المريخ خافت جداً وهو بعيد جدًا عن الأرض الآن وصغير جدًا في السماء ولن يكون مناسبًا للرصد بالتلسكوب فكل ما سيظهر نقطة برتقالية اللون إلا عند استخدام تلسكوب كبير.

خلال ساعات الليل تنخفض هذه الأجرام جميعًا ظاهرياً نحو الغرب نتيجة لدوران الأرض حول محورها.