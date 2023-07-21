شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف مروان ضلل إسرائيل.. فيلم عن جولدا مائير يكشف معاناة تل أبيب خلال الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع "مكور راشون" الإخباري الإسرائيلي، عن أضخم إنتاج سينمائي لفيلم جديد عن رئيسة وزراء إسرائيل الراحلة جولدا مائير، وتفاصيل جديدة تسرد لأول مرة عن حياتها خلال حرب السادس من أكتوبر.

وذكر الموقع الإسرائيلي، أن معظم الإسرائيليين ينتظرون فيلم "جاي ناتيف" الجديد بمناسبة الذكرى الخمسين لحرب السادس من أكتوبر بين مصر وسوريا، وجيش الاحتلال الإسرائيلي عام 1973م، حيث يقدم زاوية جديدة حول شخصية المرأة الوحيدة التي كانت رئيس وزراء إسرائيل.

وأوضح الموقع أن معظم الشباب الإسرائيلي حاليا لا يعرفون من هي جولدا التي عملت رئيسة للوزراء خلال الفترة الصعبة من حرب أكتوبر والمعروفة لدى إسرائيل بـ "يوم الغفران"، ومن هي المرأة الوحيدة التي شغلت منصب رئيس وزراء إسرائيل حتى يومنا هذا.

وأشار مكور راشون إلى أن هوليوود أظهرت في الواقع اهتماما أكبر بجولدا أكثر من اهتمام العالم الإبداعي الإسرائيلي، ففي عام 1982 تم إنتاج فيلم في هوليوود عن حياتها، من بطولة إنجريد بيرجمان.

وتم عرض مسرحية عن حياتها في برودواي لفترة طويلة حيث فهمت هوليوود وبرودواي جيدا الإمكانات الدرامية في قصة امرأة كانت جدة عندما كانت على رأس واحد من أكثر البلدان المهتمة بالأمن في العالم، وفي واحدة من أصعب ساعات عسكرية بتاريخ بلادها.

ويأتي المخرج الإسرائيلي (الحائز على جائزة أوسكار لأقصر فيلم) جاي ناتيف ويقدم نسخة أخرى من قصة جولدا (تركز فقط على فترة حرب يوم الغفران) والتي عُرضت لأول مرة الأسبوع الماضي ، في ليلة افتتاح مهرجان القدس السينمائي، وفي غضون أسابيع قليلة سيعرض الفيلم أيضًا في عروض تجارية منتظمة في إسرائيل وحول العالم.

وقال التقرير الإسرئيلي إن فيلم ناتيف يعد إشكالية للغاية، فهو ميلودرامي للغاية ، وتم تصوير بعض المشاهد الدرامية بالحركة البطيئة والفيلم بشكل عام بطيء للغاية، كما لو كان يحاول الضغط على المزيد من العاطفة خارج قصته الدرامية بالفعل. وهناك أيضًا استخدام غير محدود لإدمان جولدا للسجائر، حتى عندما كانت مريضة بالسرطان.

ويعرض الفيلم أيضًا من عدد كبير جدًا من اللقطات المقربة على وجه جولدا (التي لعبت دورها الممثلة الممتازة هيلين ميرين ، التي حققت بالفعل مسيرة مثيرة للإعجاب وهي تلعب دور نساء رائدات ، مثل كوينز إليزابيث الأولى والثانية والإمبراطورة كاثرين العظيمة).

وأوضح التقرير إنه بالنسبة للجيل الإسرائيلي الذي لم يعرف جولدا ، فإن الفيلم لا يزال يقوم بالمهمة ، لأنه مخلص بشكل عام للقصة الحقيقية. حيث أنها في ذاكرة الجيل الخمسيني وما فوق "المسؤولة بشكل رئيسي عن فشل يوم الغفران".

ويكشف الفيلم أن الجنرالات الذين خدموا تحت قيادتها كانوا أكثر مسؤولية، فبالرغم من أنها كرئيسة للوزراء لديها مسؤولية وزارية زائدة ، لكن الجنرالات كانوا الخبراء الذين استشارتهم، وكان اثنان على الأقل من كبار السن من بينهم من أدوا وظائفهم بشكل مخزي مثل وزير الدفاع موشيه ديان ، البطل الموقر في حرب "الأيام الستة" – التسمية الإسرائيلية لحرب عام 1967 - ، والذ أنكسر في اليوم الأول من حرب أكتوبر، وظهر بوجه كئيب في مقابلة تلفزيونية تهدف إلى رفع الروح المعنوية.

والشخصية العسكرية الثانية الفاشلة التي سلط الفيلم الضوء عليها كان اللواء إيلي زيرا ، رئيس الاستخبارات العسكرية وقتها فقد كان على يقين من أن الحرب لن تندلع لدرجة أنه لم يمتثل لأمر الحكومة لتفعيل أجهزة الاستماع الخاصة التي تم زرعها في مصر ، بل إنه كذب ذلك. إذا تم تفعيل الأجهزة ولم تكشف عن شيء للتغطية على فشله.

وسلط الفيلم أيضا عن جهود "الجاسوس الكبير" الذي كانت إسرائيل وظفته في محيط الرئيس المصري السادات – في إشارة للعميل المزدوج أشرف مروان – والذي حذر من حرب ستندلع يوم كيبور (أي يوم الغفران)، رغم أنه قال لهم إن الحرب ستندلع في السادسة مساء، وليس الساعة الثانية بعد الظهر كما اندلعت بالفعل.

وقال الموقع العبري أن مروان كان في الواقع عميلا مزدوجا يهدف إلى تضليل إسرائيل، وفي وقت لاحق، بعد سنوات من الحرب كشف حتى عن اسم هذا الجاسوس، وهو أشرف مروان مما أدى إلى وفاته بطريقة مريبة بـ"السقوط الغامض" من شرفة منزله بلندن.

وقال الموقع إن الفيلم يسلط الضوء أيضا علي كيفية عملت جولدا كجدار حديدي، وكان هناك من أطلق عليها (لقب كان من شأنه أن يثير انتقادات نسوية حادة اليوم) "الرجل الوحيد في الحكومة"، فلم تكتف بتشجيع ديان الذي انهار وطالبته بأن يعود إلى رشده، بل وقفت في وجه كل الضغوط الدولية، بما في ذلك من الأمريكيين ، الذين أرادوا مساعدة مصر على إنهاء الحرب بإنجاز مثير للإعجاب، من شأنه أن يعزز شرفهم الوطني وشرفهم الوطني، وجلب المصريين إلى طاولة المفاوضات ، بعد فشلهم في حرب الأيام الستة.

وفي مشهد قوي بشكل خاص في الفيلم (والذي حدث أيضًا في الواقع) ، أوضح وزير الخارجية الأمريكي (اليهودي) هنري كيسنجر لجولدا أنه مواطن أمريكي أولاً ، ثم وزير خارجية الولايات المتحدة، وأخيراً فقط يهودي. ولم تتردد جولدا قبل أن تلقي له الإجابة النهائية: "عزيزي هنري، نحن في إسرائيل نقرأ من اليمين إلى اليسار"، حتى أن المؤرخ الإسرائيلي بيني موريس وهو ما لم يظهر في الفيلم ، أن جولدا حصلت من الولايات المتحدة على "قطار جوي" مثير للإعجاب بمعدات عسكرية متطورة، ومن بين أمور أخرى من خلال التلميح إلى أنها إذا وقفت وظهرها إلى الحائط ، فقد تقوم بتفعيل "السلاح السري" الذي بحوزتها.

وتحت قيادة جولدا ، ذهبت إسرائيل في غضون 19 يومًا مما كان يُنظر إليه على أنه مفاجأة (في الواقع، كما هو موضح أيضًا في الفيلم) حيث يشير الفيلم إن إسرائيل كانت ملزمة بشكل أساسي بالتزام مع الأمريكيين بعدم إطلاق أول هجوم، أو شن ضربة استباقية بسبب التزام مشابه قدمه الأمريكيون للروس، وفق التقرير العبري.

وزعم الفيلم أنه بسبب قلب جولدا الطاولة في الحرب على الجبهتين المصرية والسورية لم يجرؤ أحد على ضرب إسرائيل مرة أخرى حتى يومنا هذا باستثناء عدد قليل من الصواريخ التي أطلقها صدام حسين في حرب الخليج، والتي كانت بمثابة محاولة لتفكيك التحالف العربي ضده.

وقال التقرير العبري أن كل من يتهم جولدا بالمسؤولية عن الفشل ، يجب أن يمنحها في الوقت نفسه الفضل في هذا الإنجاز الهائل أيضًا.