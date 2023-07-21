كرم جبر يهنئ الإعلاميين بعيد التليفزيون: قدم أسماء لامعة من المبدعين فى الإعلام

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القاهرة - سامية سيد - قدم الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التهنئة للإعلاميين فى عيد التليفزيون قائلا: "أهنئ زملائى الإعلاميين بمناسبة عيد التليفزيون، والذي جاء مع انطلاق البث الأول للإرسال التليفزيوني في مصر مساء 21 يوليو عام 1960".

وأشاد كرم جبر بدور التليفزيون المصري الذى يتبنى منذ نشأته القضايا الوطنية وتأثيره الكبير في المحيط العربي وكان مواكبًا لجميع الأحداث التي شهدتها المنطقة، وتقديم أسماء لامعة من المبدعين فى مجال الإعلام ، كأحد روافد المهمة للقوة الناعمة المصرية.

وأضاف كرم جبر: "وبهذه المناسبة أقدم التهنئة أيضا للإعلام المصري بكافة روافده ووقوفه كحائط قوى للدفاع عن الدولة المصرية ، وتبنى قضاياها فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، ونشر الوعى وحماية المجتمع من الشائعات ، وبث ثقافة الوسطية والتنوير والاعتدال، وترسيخ قيم المواطنة، وإعلاء قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر واحترام الأديان والمعتقدات لكافة الفئات، وينقل بحيدة وموضوعية وشفافية ما يجرى الآن إنجازات علو أرض مصر فى حماية شعب مستنير، ولديه درجات عالية من الوعي والاستنارة".