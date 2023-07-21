شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. طقس شديد الحرارة غدا بمعظم الأنحاء والمحسوسة بالقاهرة 39 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غد السبت، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة ، ليسود طقس مائل للحرارة رطب الحرارة فى الصباح الباكر على جميع الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء و جنوب الصعيد ، حار رطب على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة رطب ليلا على جميع الأنحاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا نشاط رياح محدود على بعض المناطق ، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت : القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 والصغرى 29 درجة. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار

أشرف مروان ضلل إسرائيل.. فيلم عن جولدا مائير يكشف معاناة تل أبيب خلال الحرب

كشف موقع "مكور راشون" الإخباري الإسرائيلي، عن أضخم إنتاج سينمائي لفيلم جديد عن رئيسة وزراء إسرائيل الراحلة جولدا مائير، وتفاصيل جديدة تسرد لأول مرة عن حياتها خلال حرب السادس من أكتوبر.

وذكر الموقع الإسرائيلي، أن معظم الإسرائيليين ينتظرون فيلم "جاي ناتيف" الجديد بمناسبة الذكرى الخمسين لحرب السادس من أكتوبر بين مصر وسوريا، وجيش الاحتلال الإسرائيلي عام 1973م، حيث يقدم زاوية جديدة حول شخصية المرأة الوحيدة التي كانت رئيس وزراء إسرائيل.

وأوضح الموقع أن معظم الشباب الإسرائيلي حاليا لا يعرفون من هي جولدا التي عملت رئيسة للوزراء خلال الفترة الصعبة من حرب أكتوبر والمعروفة لدى إسرائيل بـ "يوم الغفران"، ومن هي المرأة الوحيدة التي شغلت منصب رئيس وزراء إسرائيل حتى يومنا هذا.

وأشار مكور راشون إلى أن هوليوود أظهرت في الواقع اهتماما أكبر بجولدا أكثر من اهتمام العالم الإبداعي الإسرائيلي، ففي عام 1982 تم إنتاج فيلم في هوليوود عن حياتها، من بطولة إنجريد بيرجمان.

روسيا ترفع سعر الفائدة لـ8.5 % لأول منذ بداية الحرب مع أوكرانيا

رفع البنك المركزي الروسي الجمعة، معدلات الفائدة بأكثر من المتوقع، بواقع 100 نقطة أساس إلى 8.5 %، مما سيرفع تكلفة الاقتراض إذ أدى ضعف الروبل إلى زيادة ضغوط التضخم من سوق العمل الضيق وطلب المستهلكين القوي.

كانت هذه هي المرة الأولى التي يرفع فيها البنك أسعار الفائدة منذ أكثر من عام، بعد أن تراجع تدريجياً عن زيادة طارئة إلى 20 بالمئة في فبراير من العام الماضي، بعد أن أرسلت روسيا قواتها المسلحة إلى أوكرانيا، مما دفع الغرب إلى فرض عقوبات على موسكو. وكان آخر خفض للفائدة إلى 7.5 بالمئة، في سبتمبر الماضي.

وقال البنك في بيان مصاحب للقرار: "يبقي بنك روسيا الباب مفتوحًا على احتمال زيادة سعر الفائدة الرئيسية في اجتماعاته المقبلة لتحقيق الاستقرار في التضخم بالقرب من 4 بالمئة في عام 2024 وما بعده". وجرى تداول الروبل بزيادة بنسبة 0.2 بالمئة مقابل الدولار بعد الإعلان.

فيفا يخطر الزمالك بإيقاف القيد مجددا بسبب مستحقات اشمبونج

تسلم نادى الزمالك خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، يخطره فيه بإيقاف القيد بسبب مستحقات اللاعب الغاني بنجامين أشيمبونج لاعب الزمالك السابق، والتي تبلغ 180 ألف يورو .

وتلقي الزمالك مؤخرا خطابا من فيفا بايقاف القيد بسبب مستحقات لشبونة البرتغالي الخاصة بشيكابالا.

ويتسلح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك باللاعبين المعارين العائدين إلى صفوف الفريق الأبيض،في البطولة العربية المقرر انطلاقها يوم 27 يوليو الجاري وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل.

مالك "تويتر" يخسر أكثر من 20 مليار دولار في يوم واحد بسبب "تسلا"

خسر رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك تطبيق "تويتر"، قرابة 20.3 مليار دولار في يوم واحد، إثر هبوط سهم شركة السيارات الكهربائية "تسلا" في البورصة الأمريكية.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، أن سهم شركة "تسلا" هبط بنسبة 9.7%، بعد أن رجح الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك احتمال أن تواصل الشركة في خفض أسعار سياراتها الكهربائية.

وتراجعت ثروة ماسك بعد الـ 20.3 مليار دولار إلى 234.4 مليار دولار، ويعد هذا التراجع سابع أكبر هبوط لثروة ماسك في التاريخ.. وعلى الرغم من هبوط ثروة إيلون ماسك إلا أنه حافظ على مركزه كأغنى رجل في العالم.

60 ألف طالب يسجلون باختبارات القدرات على موقع تنسيق الجامعات 2023

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، على أهمية الخدمات التى يقدمها مكتب التنسيق للتيسير على الطلاب في الالتحاق بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2023-2024، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف العمل خلال الفترة القادمة لتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التى يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار د. أيمن عاشور إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على التيسير على الطلاب وتعزيز جهود التحول الرقمي الذي تقوم به جميع أجهزة الدولة في جميع المجالات والخدمات، مشيرًا إلى أن الوزارة أتاحت الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى www.tansik.egypt.gov.eg..

وأوضح د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات أن أمانة المجلس الأعلى للجامعات قامت بتحديث دليل الطالب لاختبارات القدرات ( https://scu.eg/ebooks/studentGuide2023 )، والذي تضمن إجراءات وقواعد وطبيعة ومدة تلك الاختبارات، كما قام المجلس بإعداد فيديو توضيحي لاختبارات القدرات ( )، مشيرًا إلى استمرار اللجنة العليا في الإشراف والمتابعة لإجراء اختبارات القدرات بالجامعات، لافتًا إلى قيام مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بأمانة المجلس بطباعة الاختبارات وتوزيعها على عمداء الكليات المُشاركة، وكذلك التنسيق مع الجامعات بشأن إجراءات الاختبارات.

وأضاف أ. السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن عدد المُتقدمين من طلاب الثانوية العامة المصرية لاختبارات القدرات اليوم الجمعة بلغ حتى الآن 60 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2023– 2024.

الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة.. المحسوسة بأسوان 46 والقاهرة 40 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء اليوم الجمعة .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية ، إلى أن أعلى درجات حرارة متوقع تسجيلها على القاهرة اليوم العظمى 37 درجة والمحسوسة 40 درجة ، أما على جنوب الصعيد تصل درجات الحرارة المحسوسة 46 درجة .

ويشهد اليوم الجمعة ، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء ، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء و جنوب الصعيد ، حار رطب على السواحل الشمالية ، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.

تخفيض إضاءة المطاعم والمحال والشوارع بالدقى ترشيدًا للاستهلاك.. صور

تابعت محافظة الجيزة خلال حملات ميدانية ليلية على الشوارع والميادين الكبرى انتظام غلق المطاعم والكافيهات والمحال التجارية وفقا للمواعيد الرسمية المقررة، مع تخفيض مستوى الإضاءة أثناء فترات العمل لترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الأحمال نتيجة للموجة الحارة الشديدة التي نشهدها حالياً، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفي هذا الإطار، قام حي الدقي تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، بالمرور على الشوارع الرئيسية والفرعية لمتابعة التزام المحال بالغلق في المواعيد المقررة، مع تخفيض مستوى الإضاءة أثناء فترات العمل واستخدام المصابيح الليد الموفرة للطاقة، بما يسهم في تخفيف أحمال الكهرباء ليلا وترشيد الاستهلاك من الكهرباء بوجه عام.

البنك الأوروبى لإعادة الإعمار لـ"أ ش أ": مصر على الطريق الصحيح نحو التحول الأخضر

قالت مايا هينيركس، مدير أنظمة التمويل الأخضر بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، إن مصر من الأسواق الحيوية المثيرة للاهتمام بالنسبة للبنك، مؤكدة أنها تسير على الطريق الصحيح فيما يتعلق بما حققته على صعيد التحول الأخضر والطاقة النظيفة والمستدامة.

وأشادت هينيركس - في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط - بما تحققه منصة "نوفي" التى تمثل برنامجا وطنيا للحصول على التمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ؛ قائلة "يدعم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية محور الطاقة بمنصة "نوفى"، محور الربط بين المياه والغذاء والطاقة، مع الشركاء المصريين، والدول المانحة ونركز بشكل قوي على التحول بهذا المحور"؛ منوهة بتكهين مصر لبعض محطات الكهرباء القديمة التى تبلغ طاقتها الإجمالية 5 جيجاوات بسبب استهلاكها الكبير للوقود الحفرى واستبدالها بمصادر الطاقة المتجددة، ما جعلها من الدول الواعدة التى تتمتع بالقدرة على إجراء هذا التحول.

سعر الدولار اليوم الجمعة 21-7-2023 فى البنوك المصرية

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 21-7-2023، أمام الجنيه المصرى بكل البنوك العاملة فى مصر، وثبت ببنكى الأهلى المصرى، ومصر عند سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية، سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 30.84 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

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