شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيهات من الرئيس السيسى.. مصر ترسل شحنات إنسانية من الجامعة العربية للشعب السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية مع الشعب السودانى الشقيق فى مختلف الأزمات.

أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار بورسودان محملة بأطنان من الشحنات الإنسانية من الأدوية المنقذة للحياة، مقدمة من مجلس وزراء الصحة العرب بجامعة الدول العربية .

من جانبهم أعرب مسئولوا الجانب السودانى عن تقديرهم للجهود العربية المبذولة للتغلب على الشدائد التى يواجهها الشعب السودانى الشقيق .

يأتى ذلك تأكيداً على عمق روابط الأخوة والصداقة التى تجمع الشعوب العربية .