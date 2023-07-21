شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصرى بذكرى ثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة و المستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول الذكري الواحد والسبعين لثورة 23 يوليو 1952 م المجيدة التي توحد فيها الجيش والشعب المصري العظيم لإرساء دولة العدل والمساواة.

سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العظيمة عليه بموفور الصحة والعافية والتوفيق والسداد وعلى الشعب المصري العظيم بالأمن والأمان والتنمية والازدهار في ظل القيادة الحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.