شكرا لقرائتكم خبر عن أيام فارقة فى تاريخ مصر.. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها:" فى الذكرى الـ 71 لثورة 23 يوليو.. أيام فارقة فى تاريخ مصر.. ترفع شعار الجيش والشعب يد واحدة.. ثورة 23 يوليو طريق النجاة فتحه الضباط الأحرار للتخلص من النظام امللكى.. "25 يناير" نادت بتحسين الحياة المعيشية.. "30 يونيو" خالص الشعب من الجماعة اإلرهابية وإنقاذ مصر وتحقيق حياة كريمة.. و"المتحدة" تحفظ ذاكرة الوطن عبر توثيق جميع األحداث فى أعمال فنية خوفا من تزييف التاريخ

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