شكرا لقرائتكم خبر عن 9 نصائح للتعامل مع الارتفاع الشديد بدرجة حرارة الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوالى الموجات شديدة الحرارة خلال فصل الصيف بدون انقطاع وترتفع درجة حرارة الليل يصاحب الحرارة العالية زيادة اكبر في الطاقة الحرارية "الإشعاع الشمسي " كما تزداد الرطوبة النسبية صباحاً.

وفى التقرير التالى نتعرف على النصائح التى يجب اتباعها و الالتزام بها خلال ارتفاع الحرارة:

1- الاقلال من خروج الاطفال وكبار السن فى الشوارع نهاراً .

2- الناس تخلي بالها جداً وتشرب كمية كتير من المياه.

3- الاكثار بالخضروات و الفواكه و قلل او امنع الحاجات الحادقة و الكافين للاحتفاظ بسوائل الجسم.

4- عدم التعرض للشمس المباشرة تحت اى بند ويكون اللبس من القطن ويغطي اليدين ويتم ارتداء اغطية رأس بيضاء .

5-خفض المجهود البدني قدر الامكان و اللي معندوش حاجة ضرورية يأجلها بعيد عن فترة الظهيرة .

6-البعد عن التعرض لأشعة الشمس مباشرة وخصوصاً خلال الفترة من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 4 ظهراً.

7-وضع علب ماء في الشبابيك والاحواش والاسوار والمزارع والبلكونات وذلك لري عطش الطيور والقطط وغيرها من الحيوانات .

8- يجب إخلاء السيارات من المواد القابلة للاشتعال و زجاجات الكحول ، و المشروبات الغازية و اجهزة اللاب توب والتليفونات المحمولة و العطور وبطاريات الاجهزة بشكل عام.

9- يجب فتح نوافذ السياره بشكل بسيط ( تهوية وتفريغ للهواء الساخن).