شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة السبت 22/7/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:26 ص
موعد صلاة الظهر 1:01 ص
موعد صلاة العصر 38: 4
موعد صلاة المغرب 7:56 م
موعد صلاة العشاء 9:25
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:26 ص
موعد صلاة الظهر 1:06
موعد صلاة العصر 4:45
موعد صلاة المغرب 8:03 م
موعد صلاة العشاء 9:34 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:20
موعد صلاة الظهر 12:57 م
موعد صلاة العصر 4:35 م
موعد صلاة المغرب 7:53 م
موعد صلاة العشاء 9:23 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:22
وقت صلاة الظهر 12:49
موعد صلاة العصر 4:21 م
وقت صلاة المغرب 7:40 م
وقت صلاة العشاء 9:06 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:37 ص
موعد صلاة الظهر 12:55 ص
موعد صلاة العصر 21: 4
موعد صلاة المغرب 7:41 م
موعد صلاة العشاء 9:03
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