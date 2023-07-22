شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تصدر توصيات بشأن الأطفال حديثى الولادة فى المناطق شديدة الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن الأطفال حديثى الولادة في المناطق الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة بسبب تغير المناخ هم عرضة للإصابة بالإجهاد الحراري بشكل كبير.

وأضافت وزارة الصحة والسكان : تقل قدرتهم على التحكم في درجة حرارة أجسادهم ما يجعلهم أكثر عرضة لخطر الوفاة، لذا فإن التصدى لتغير المناخ واجب وضرورة لحماية أطفالنا حديثي الولادة

وكانت وزارة الصحة والسكان قد قالت فى وقت سابق إن ضربة الشمس يمكن أن تحدث لأى شخص يظل فى طقس شديد الحرارة ورطب لفترة طويلة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يجب التفرقه بين الإصابة بالالتهاب السحائى الوبائى والإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحرارى.

وأشارت إلى أن حالات الإصابة بالالتهاب السحائى تحدث أكثر خلال فصلى الخريف والشتاء ونادرا حدوث حالات فى فصل الصيف وحالات الالتهاب السحائى الوبائى تحدث بين المخالطين فى مكان واحد مثل داخل أفراد الأسرة الواحدة.

وكشفت الوزارة عن الحالات الأكثر عرضة للإصابة بضربة الشمس والتى تضمنت:-

- الرضع والأطفال الصغار

- كبار السن ( 65 سنة أو أكثر ) .

- المرضى المعرضون للتشنجات العصبية.

- المرضى الذين يعانون أمراض مزمنة، خاصة أمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم.