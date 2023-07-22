شكرا لقرائتكم خبر عن تتجاوز 45 درجة.. تعرف على درجات الحرارة العظمى والمحسوسة حتى الإثنين والان مع تفاصيل الخبر
وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة حتى الإثنين المقبل 24 يوليو 2023 كما يلى:
السبت 22 يوليو :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة
السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة
جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43 درجة
شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة
جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة
الأحد 23 يوليو :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة
السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة
جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 44 درجة
شمال الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة
جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة
الإثنين 24 يوليو :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة
السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة
جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة
شمال الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة
جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة
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