شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين: معاشات يوليو للأعضاء وصلت قيمتها 100 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح شاهين، فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن النقابة تبذل كل ما يمكن لتوفير دفعة المعاشات كل 3 أشهر للأعضاء والورثة والذين تشهد أعدادهم زيادات مستمرة بشكل كبير، لافتا إلى أن استقرار وضع صرف المعاشات للأعضاء والورثة يحتاج إلى إقرار تعديلات قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969، حيث أنها تدعم توفير موارد مالية ثابتة للنقابة.
وكان قد قال خلف الزناتى فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365": أن النقابة مستمرة فى المطالبة بتعديل قانونها، لتوفير موارد مستقرة لصندوق المعاشات، خاصة أن الدفعة الواحدة للأعضاء والأسر تخطت الـ 150 مليون جنيه، أى أن النقابة تحتاج أكثر من مليون و500 ألف جنيه يوميا، فقط لصرف بند المعاشات، في الوقت الذي لا تتجاوز في حصيلة اشتراكات المعلمين كل 3 أشهر 15 مليون جنيه فقط، حيث إن اشتراك المعلم شهريا 4.5 جنيه وفقًا للقانون الحالي للنقابة.
ولفت نقيب المعلمين إلى أن تعديل قانون النقابة بهدف زيادة الموارد على رأس أولويات النقابة خلال مشاركتها فى جلسات الحوار الوطنى المقرر لها مايو المقبل، مشيرا إلى أنه التقى عددا من المسؤولين المعنيين بمجلس النواب خلال الدورة الماضية والحالية، وتمت مناقشة 18 مادة من أصل 85 مادة بالقانون أجرت النقابة مقترح بتعديلات لها.
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