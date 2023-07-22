شكرا لقرائتكم خبر عن نبات "الساليكورنيا" المرشح كأحد حلول الطاقة الخضراء الجديدة فى 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر
خلال هذا التقرير نرصد أهم المعلومات عن نبات الساليكورنيا.
1- الساليكورنيا هو نبات ينموا طبيعيا على سواحل البحر الأبيض المتوسط وهى إحدى المناطق التى تعانى من ملوحة التربة.
2- الساليكورنيا يطلق عليه عدة أسماء منها مخلل الأعشاب، وايضا النبات الزجاجي، وفاصوليا البحر، اوهليون البحر، اوخضار قدم الغراب، والسامفيري، الخريزة.
3- نبات الساليكورنيا من النباتات ذات القيمة المضافة العالية، ويتم استخدامه في صناعات مستحضرات التجميل والأغذية والبيطرة.
4- تم اختيار نبات الساليكورنيا للزراعة للتحميل مع الطماطم، باعتباره أحد النباتات الملحية التى يمكن أن يكون لها مستقبل واعد.
5- الساليكورنيا تصلح كمحصول زيتى وأعلاف ويستخدم فى الصناعات الغذائية وصناعة الأدوية.
7- الساليكورنيا تم اختياره من قبل بعض المزارعين بقرى مركز القصر بمحافظة مرسى مطروح، لكونه أحد الزراعات بينية واستخدام أيضا لتغذية الحيوانات.
8- نبات الساليكورنيا يمكن ريه بمياه البحار والمحيطات، ويمكن زراعته فى التربة التى تتميز بمعدلات ملوحة عالية تصل أحيانا إلى 30 % من الملح.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز