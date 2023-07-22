شكرا لقرائتكم خبر عن نبات "الساليكورنيا" المرشح كأحد حلول الطاقة الخضراء الجديدة فى 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك مصر 5 دول بحوض البحر المتوسط فى مشروع حول تطوير وتحسين نظم زراعة نباتات الأعلاف في بيئة مالحة بمنطقة حوض البحر المتوسط، ومنها مركز القصر بمحافظة مرسى مطروح لمدة 36 شهرًا، من أجل تطوير وتحسين ممارسات زراعية جديدة مستدامة وصديقة للبيئة، وأنظمة إنتاج تعتمد على زراعة نباتات ملحية قادرة على التعامل مع تملح التربة والمياه واستعادة التنوع البيولوجي، ضمن أحد حلول التكيف مع التغيرات المناخية، ومن بين هذه الزراعات زراعة نبات الساليكورنيا.

خلال هذا التقرير نرصد أهم المعلومات عن نبات الساليكورنيا.

1- الساليكورنيا هو نبات ينموا طبيعيا على سواحل البحر الأبيض المتوسط وهى إحدى المناطق التى تعانى من ملوحة التربة.

2- الساليكورنيا ‏يطلق عليه عدة أسماء منها مخلل الأعشاب، وايضا النبات الزجاجي، وفاصوليا البحر، اوهليون البحر، اوخضار قدم الغراب، والسامفيري، الخريزة.

3- نبات الساليكورنيا من النباتات ذات القيمة المضافة العالية، ويتم استخدامه في صناعات مستحضرات التجميل والأغذية والبيطرة.

4- تم اختيار نبات الساليكورنيا للزراعة للتحميل مع الطماطم، باعتباره أحد النباتات الملحية التى يمكن أن يكون لها مستقبل واعد.

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5- ‏الساليكورنيا تصلح كمحصول زيتى وأعلاف ويستخدم فى الصناعات الغذائية وصناعة الأدوية.

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6- الساليكورنيا نبات يمكن أن يحل محل الوقود الأحفوري حيث أنه مرشح بقوة من قبل أساتذة البحوث الزراعية كاحد حلول الطاقة الخضراء الجديدة.

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7- الساليكورنيا ‏تم اختياره من قبل بعض المزارعين بقرى مركز القصر بمحافظة مرسى مطروح، لكونه أحد الزراعات بينية واستخدام أيضا لتغذية الحيوانات.

8- نبات الساليكورنيا يمكن ريه بمياه البحار والمحيطات، ويمكن زراعته فى التربة التى تتميز بمعدلات ملوحة عالية تصل أحيانا إلى 30 % من الملح.

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