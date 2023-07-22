شكرا لقرائتكم خبر عن 90 % من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة مافيا تجارة الأعضاء البشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة مافيا تجارة الأعضاء البشرية؟، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة مافيا تجارة الأعضاء البشرية. وأيد 90% من القراء مطالب تغليظ عقوبة مافيا تجارة الأعضاء البشرية، بينما عارض 10% من القراء مطالب تغليظ عقوبة مافيا تجارة الأعضاء البشرية.

نتيجة الاستطلاع

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