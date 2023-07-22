شكرا لقرائتكم خبر عن لو عاوز تسجل شقتك أو أرضك بالمدن الجديدة فى الشهر العقارى.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تواصل مأموريات الشهر العقارى فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى تلقى طلبات المواطنين أصحاب الشقق والأراضي فى المدن الجديدة الراغبين فى تسجيل أملاكهم، وذلك بعد أن سهلت وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، إجراءات تسجيل العقارات والأراضي بالشهر العقاري فى المدن الجديدة وفقا لأحكام القانون رقم 177 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

وتضمن المنشور الفنى خطوات وشروط تسجيل العقارات والأراضي بالمدن الجديدة من أصحابها مباشرة دون الحاجة للرجوع للمطور العقارى وبيان تسجيله الأرض من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من عدمه والذى نص على:

أولاً:- يشير تصرف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمتصرف اليه الأول بطريق الايداع علي أن يرسل من الهيئة مرفقا به صورة رسمية من السند القانوني من تصرف الهيئة للمتصرف إليه الأول ، مرفقا بها نسخة علي الورق المعد لكتابة المحررات المشهرة، وفقا للضوابط المقررة للشهر بطريق الايداع رأيها في نقل الملكية منها مباشرة الي صاحب الشأن، وتصدر المأمورية المختصة قرارها بشهر التصرف أو برفض الشهر موضحة أسباب الرفض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود رد الهيئة اليها.

ثانيا: في حالة تقديم الطلب من صاحب الشأن الشهر التصرفات الصادرة لصالحه والتالية للتصرف الأول الهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة:

1- يقدم الطلب علي نموذج 2 عقاري وموضوعه تصرف من محرر مشهر - تكون هيئة المجتمعات العمرانية أو أحد أجهزتها هو الصادر ضده التعامل في الطلب والمحرر المراد شهره- مرفقا به المستندات المطلوبة بالنموذج، وبالنسبة لسند الملكية يستعاض عنه بإرفاق المستندات الدالة علي التصرف المطلوب تسجيله سواء كانت تلك، المستندات رسمية أو عرفية.

2- يتعين علي المأمورية بعد قيد الطلب ارسال صورة من الطلب ومرفقاته الي هيئة المجتمعات العمرانية لإبداء رأيها فى الملكية منها مباشرة إلى صاحب الشأن.

3-تصدر المأمورية المختصة قرارها بشهر التصرف أو برفض الشهر موضحة أسباب الرفض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود رد الهيئة اليها

4- لا يشترط شهر التصرف الاول الصادر من الهيئة من أجل شهر التصرفات التالية وفقا لهذا البند:

- على أنه يجوز للهيئة أن تطلب شهر التصرف الأول الصادر منها علي العقار الذي يشمل العقار المقدم عنه الطلب، قبل شهر التصرف الأخير، وفي هذه الحالة يشهر تصرفها الأول بالإبداع وفقا للضوابط الواردة بالبند أولاً قبل شهر التصرف موضوع الطلب، ويتم تحرير مشروعين منسوخين على الورق المعد للشهر، تقوم الهيئة بالتوقيع إداريا على المشروع الأول، المتضمن التصرف الأول من قبل الهيئة علي أن يتضمن المشروع الثاني الموافقة الواردة من الهيئة على نقل الملكية للأخير وتقوم موافقة البيئة مقام توقيعها على المشروع الأخير ويكتفي بتوقيع الأخير الصادر لصالحه التعامل على المشروع الخاص به ويفر بصحة المستندات المقدمة منه تحت مسئوليته دون أدنى مسئولية علي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وهيئة المجتمعات العمرانية.

ثالثا: يتم شهر المحررات وفقا للمواد 7 و8 و9 و12 و24 من اللائحة التنفيذية للقانون 27 لسنة 2018.

رابعا: مراعاة عدم تسليم صورة المشير الا بعد سداد الرسوم المستحقة.

خامسا: تطبق القواعد والتعليمات السارية علي الشهر في مأموريات الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.